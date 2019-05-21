Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 15:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
21. 05. 2019

Губернатор Винницкой области уходит в отставку

Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил освободить его от занимаемой должности с 21 мая. Как сообщает сайт Vinbazar, в администрации официально подтвердили информацию об отставке. 
 
 
Увольнение губернатора связано с требованием закона Про местные государственные администрации, согласно которому Коровий написал заявление об отставке после вступления Владимира Зеленского в должность президента.
 
Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года и остается исполняющим обязанности председателя ОГА до распоряжений президента. 

Отметим, накануне заявлени об отставке написал губернатор Черниговской области Александр Мисник.

Свою отставку накануне также анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.