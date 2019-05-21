Киберполиция задержала пять человек, имитирующих торги на биржах

Киберполиция уличила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен, имитируя торги на финансовых биржах в Запорожье, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Мошенники в сети привлекали людей к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене. По данным киберполиции, эта деятельность принесла им более 9 млн гривен.

Во время обысков работники киберполиции вместе со следователями Днепровского отдела полиции изъяли ноутбуки и компьютеры, которые подозреваемые использовали для администрирования липовых веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Также в офисе злоумышленников было обнаружено копии паспортов пострадавших. Отмечается, что только за последние 2 недели мошенники привлекли участию в "торгах" до 15 человек, которые инвестировали около 10 тысяч долларов.

По данному факту начато уголовное производство по статье "мошенничество" Уголовного Кодекса. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Ранее сообщалось, что киберполиция Украины начала масштабную операцию Пираты. Спецоперация Пираты направлена против нарушителей в сфере авторского права. Операция стартовала по всей стране и продлится до конца месяца.

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Источник: korrespondent.net