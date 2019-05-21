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21. 05. 2019

На США налетели полсотни смерчей - СМИ

Центральной частью США прокатились около полусотни смерчей. Впервые за два года метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности торнадо. В регионе разбиты дома, сотни тысяч людей остались без электроэнергии, сообщает ТСН.

Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах. Метеорологи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Вместе с торнадо регион атакуют сильные ливни и ветры.

Напомним, Житомирщиной пронесся смерч, были обесточены десятки сел. Из-за непогоды без света остались 74 населенных пунктов области, к утру 17 мая обесточены были 35.

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В Черновицкой области пронесся мощный смерч

Источник: korrespondent.net

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