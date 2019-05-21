В ЮНИСЕФ заявили о резком росте обстрелов школ на Донбассе

С начала 2019 года на востоке Украины значительно возросло количество обстрелов зданий, в которых размещены школы. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Так, с января по апрель текущего года зафиксировано 12 происшествий, что в четыре раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Тревожный рост напоминает 2017 год, когда на Донбассе в общей сложности 40 учебных заведений оказались под перекрестным огнем.

"В результате конфликта в Восточной Украине школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети скрываются в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться", – отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

С начала конфликта в начале 2014 года более 750 учебных заведений по обе стороны от линии разграничения были повреждены или разрушены в результате обстрелов.

ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. Украине и ряду других стран следует подписать Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах, отмечается в заявлении ЮНИСЕФ.

Напомним, в марте на Донбассе сепаратисты обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. По оценке наблюдателей ОБСЕ, повреждения в здании были вызваны огнем из стрелкового оружия.

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Источник: korrespondent.net