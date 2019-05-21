В Украине разрешат строить высотки до 150 метров

Министерство регионального развития предложило разрешить строительство домов в Украине высотой до 150 метров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Лев Парцхаладзе заявил, что возможности для высотного строительства будут расширены, а в государственных строительных нормах установят новую предельную высоту зданий на уровне 150 метров.

Он добавил также, что в строительных нормах введут возможность проектирования современных высотных комплексов, поскольку новые технологии позволяют делать это качественно и безопасно.

Однако будет введен и ряд требования для повышения безопасности высотных зданий.

К примеру, проектировщики должны будут в обязательном порядке проводить аэродинамический обдув модели высотного здания и окружающих его построек. Эта мера позволит еще на этапе проектирования уменьшить порывы ветра.

Обновленные государственные нормы строительства вступят в силу через 3 месяца после опубликования.

Ранее в Украине изменились нормы строительства дорог с целью улучшения качества асфальта.

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Источник: korrespondent.net