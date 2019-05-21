Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 17:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
21. 05. 2019

Более ста депутатов Рады за легализацию каннабиса

Более 100 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту легализовать медицинский каннабис. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 20 мая.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь предусматривает легализацию каннабиса в медицинских целях.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

Напомним, комитет ВР по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Ранее инициатива была поддержана министром здравоохранения Ульяной Супрун. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.