Более ста депутатов Рады за легализацию каннабиса

Более 100 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту легализовать медицинский каннабис. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 20 мая.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь предусматривает легализацию каннабиса в медицинских целях.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

Напомним, комитет ВР по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Ранее инициатива была поддержана министром здравоохранения Ульяной Супрун.

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Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Источник: korrespondent.net