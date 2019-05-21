На юге Украины начались ракетные стрельбы - СМИ

В Одесской области во вторник, 21 мая, начались испытания ракетных комплексов типа Ольха и Нептун. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Отмечается, что сегодня проходят испытания систем на суше и подготовка к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.
В связи с этим перекрыт район Черного моря.
По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса Ольха-М, а также Ольха-Р, детали о которых пока не сообщаются. Кроме них, ожидаются полеты ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун с головкой самонаведения (ГСН).
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Источник: korrespondent.net
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