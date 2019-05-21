Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 17:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
21. 05. 2019

На юге Украины начались ракетные стрельбы - СМИ

В Одесской области во вторник, 21 мая, начались испытания ракетных комплексов типа Ольха и Нептун. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что сегодня проходят испытания систем на суше и подготовка к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.

В связи с этим перекрыт район Черного моря.

 

По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса Ольха-М, а также Ольха-Р, детали о которых пока не сообщаются. Кроме них, ожидаются полеты ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун с головкой самонаведения (ГСН).

Отмечается, что перед пусками ГСН будет тестироваться отдельно по программе испытаний на земле и в воздухе во время установки на воздушной подушке (вертолет) с отработкой различных режимов по высоте, скорости полета и тому подобное.
 
Как сообщалось, предварительный этап испытаний Нептуна проводился 5 апреля. Во время него ракета пролетела 225 километров на разных высотах и изменяя траекторию полета.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.