На предприятии в Черновицкой области изъяли сорок тонн прекурсоров

В Черновицкой области правоохранители изъяли более 39 тонн прекурсоров, сообщает пресс-служба полиции.

"Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Черновицкой области в ходе сопровождения уголовного производства, начатого по статье "нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" в связи с нарушением должностными лицами одного из предприятий правил ведения хозяйственной деятельности, связанной с легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что грозит утечке веществ в незаконный оборот, изъяли более 39 тонн прекурсоров", - говорится в сообщении.

Виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Начато уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Кривом Роге правохранители обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств пяти видов. Было изъято профессиональное оборудование, более 100 кг различных прекурсоров и 1,5 кг фенилнитропропена.

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Источник: korrespondent.net