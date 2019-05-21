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21. 05. 2019

Полиция показала новое оружие в работе

Министерство внутренних дел показало, как работают пистолеты-пулеметы МР-5, которые призваны сменить на вооружении Национальной полиции автоматы модели Калашникова. Соответствующее видео появилось в Facebook МВД.

По словам правоохранителей, это оружие удобнее для целей в малых помещениях, в транспорте. Имеет низкий уровень громкости выстрела благодаря глушителю и большую кучность. Указано, что боевая скорострельность оружия: 600-800 выстрелов в минуту.

Отмечается, что с конца 2018 года оружие есть на вооружении мобильного подразделения ДОЗОР. С мая 2019 года оно поступило на вооружение Нацполиции.

Напомним, новое вооружение для сотрудников Национальной полиции было представлено 15 мая. Теперь вместо автоматов Калашникова полицейских вооружат немецкими пистолетами-пулеметами MP-5.

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Источник: korrespondent.net

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