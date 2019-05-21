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21. 05. 2019

Генпрокуратура вызвала Портнова на допрос

Генпрокуратура вызвала на допрос экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом во вторник, 21 мая, сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщают Українські Новини.
 
 
В частности, Портнову уже отправили повестку, в которой содержится требование прибыть на допрос на 27 мая в 11 часов.  
 
Немногим ранее, по инициативе Портнова, Государственное бюро расследований завело дело на бывшего президента Петра Порошенко. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива вв ноябре прошлого года.
 
Напомним, Портнов покинул Украину более пяти лет назад. На минувшей неделе он вернулся в страну, и заявил, что "пора строить и восстанавливать".
 
 

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Источник: korrespondent.net

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