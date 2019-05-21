Во Львове умер основатель объединения Дзига

Во Львове скоропостижно скончался директор и основатель "Художественного объединения "Дзига" Маркиян Иващишин, об этом сегодня во время сессии сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Сообщается, что Иващишин умер, когда шел по улице. По данным медиков, причиной смерти стал тромб, который оборвался. Маркиану Иващишину было 52 года.

Свои соболезнования в связи со смертью Иващишина уже выразили городской председатель Львова Андрей Садовый, а также лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

Отметим, в одном из последних своих указов уже экс-президент Петр Порошенко наградил Иващишина орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Маркиян Иващишин родился в сентябре 1966 года во Львове. Он был активным членом Студенческого братства Львова. Также он был одним из лидеров студенческой политической голодовки в Киеве, известной, как Революция на граните.

Ранее после продолжительной болезни на 67-м году жизни умер советник президента Украины, бывший министр культуры Юрий Богуцкий.

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Источник: korrespondent.net