Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 18:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
21. 05. 2019

Ураган в Житомирской области привел к чрезвычайной ситуации

В Житомирской области во вторник, 21 мая, прошел ураган, повредивший более 500 гектар леса. Область также залило обильными осадками. Областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности было объявлено чрезвычайное положение местного уровня, сообщили в пресс-службе областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
 
 
"Комиссия решила классифицировать данное событие как чрезвычайную ситуацию природного характера местного уровня", - говорится в сообщении.
 
На данный момент специалисты обследуют поврежденные и погибшие в результате урагана насаждений и подсчитывают причиненный стихией ущерб лесному хозяйству.
 
Как сообщалось, из-за урагана в Украине без света остались почти 150 населенных пунктов. В частности, в Черновицкой области пронесся мощный смерч, который вырывал деревья из земли.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.