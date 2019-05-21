Ураган в Житомирской области привел к чрезвычайной ситуации

В Житомирской области во вторник, 21 мая, прошел ураган, повредивший более 500 гектар леса. Область также залило обильными осадками. Областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности было объявлено чрезвычайное положение местного уровня, сообщили в пресс-службе областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Комиссия решила классифицировать данное событие как чрезвычайную ситуацию природного характера местного уровня", - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты обследуют поврежденные и погибшие в результате урагана насаждений и подсчитывают причиненный стихией ущерб лесному хозяйству.

Как сообщалось, из-за урагана в Украине без света остались почти 150 населенных пунктов. В частности, в Черновицкой области пронесся мощный смерч, который вырывал деревья из земли.

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Источник: korrespondent.net