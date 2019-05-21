Украинцы стали чаще гибнуть в ДТП

За четыре месяца 2019 года полиция зарегистрировала 47,4 тысяч ДТП, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствует статистика Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

При этом в зарегистрированных авариях травмировано более 6,3 тысяч человек (+7,6%), погибло 882 человека (+9,7%).

Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее), в Одесской (4,312 тыс., +12,4%), Киевской (3,563 тыс., +4,5%), Львовской (3,236 тыс., -1,1%), Днепропетровской (3,325 тыс., +3%), и Запорожской (1,630 тыс., -0,1%) областях.

Наименьшее количество ДТП было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях.

Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области - на 19%.

Ранее в Укравтодоре назвали самую опасную трассу по концентрации ДТП.

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Источник: korrespondent.net