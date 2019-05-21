В Австрии уволили всех ультраправых министров

Из правительства Австрии уволили всех министров от ультраправой Партии свободы, сообщает издание Kronen Zeitung во вторник, 21 мая.

Отмечается, что президент Александр ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц обсудили будущее правительства. В рамках встречи Курц выдвинул предложение о том, чтобы отправить в отставку министра внутренних дел от Партии свободы Герберта Кикля. Президент увольнение согласовал.

Главе МИД Карин Кнайссль, у которой нет партийного билета (она была назначена на должность по квоте Партии свободы), предложили в правительстве остаться.

Курц предложил назначить технократов для заполнения ключевых министерств, освобожденных ультраправыми. Президент Австрии проведет личные переговоры с кандидатами из короткого списка на замещение вакантных министерств.

Напомним, политический кризис в Австрии разразился после того, как СМИ выложили в открытый доступ видеозаписи встречи, состоявшейся на Ибице в июле 2017 года.

На видеозаписи вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС)Хайнц-Кристиан Штрахе обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС. На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку. После этого Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы. Президент страны предложил провести перевыборы в начале сентября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net