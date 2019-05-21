В Украине увеличилось число жертв гриппа

За неделю с 13 по 19 мая от гриппа в Украине умер один человек. Всего с начала эпидемического сезона, который начался в октябре прошлого года, зарегистрировано 64 летальных случаев. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 64 украинцев, в том числе 12 детей до 17 лет", – говорится в сообщении и указывается, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ в Украине заболело 97 тысяч 858 человек, 68,4% из которых – дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 4,2%, а среди детей до 17 лет – не изменился. В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 254,2 на 100 тысяч населения, что на 51,0% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе. В стране фоновая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и спорадическое географическое распространение.

С 1 октября 2018 года до 19 мая 2019 года в Украине гриппом и ОРВИ переболело 13,8% населения.

Ранее в Кировоградской области зафиксировали десятую смерть от гриппа – умерла 62-летняя жительница Кропивницкого.

А в Запорожской области от гриппа умер шестилетний мальчик. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "пневмония". Спустя несколько дней он скончался.

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Источник: korrespondent.net