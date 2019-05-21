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21. 05. 2019

На Волыни угонщик напал на депутата облсовета

В Камень-Каширском Волынской области напали на депутата облсовета от Батькивщины и пытались угнать автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона во вторник, 21 мая.
 
 
Как сообщается, неизвестный в камуфляжной форме проник во двор депутата и угрожая пистолетом и шокером попытался угнать авто Nisan NAVARА.
 
Полиция задержала злоумышленника. Им оказался житель села Бузаки Камень-Каширского района, 1981 года рождения, без постоянного места работы. Правоохранителям он заявил, что хотел ограбить депутата из-за долга в 20 тысяч долларов.
 
Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
 
Ранее в Одессе у мужчины отняли почти два миллиона гривен. Там же пятеро злоумышленников пытали бизнесмена утюгом. 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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