На Волыни угонщик напал на депутата облсовета

В Камень-Каширском Волынской области напали на депутата облсовета от Батькивщины и пытались угнать автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона во вторник, 21 мая.

Как сообщается, неизвестный в камуфляжной форме проник во двор депутата и угрожая пистолетом и шокером попытался угнать авто Nisan NAVARА.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался житель села Бузаки Камень-Каширского района, 1981 года рождения, без постоянного места работы. Правоохранителям он заявил, что хотел ограбить депутата из-за долга в 20 тысяч долларов.

Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Ранее в Одессе у мужчины отняли почти два миллиона гривен. Там же пятеро злоумышленников пытали бизнесмена утюгом.

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Источник: korrespondent.net