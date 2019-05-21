Зеленский уволил начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе Зеленского от 21 мая.

Другим указом Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Другим своим Указом президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба", - сказано в документе.

Муженко возглавлял Генеральный штаб Украины с июля 2014 года.

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України призначив нового начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ https://t.co/Ix2l2SF0mf — APU (@APUkraine) 21 мая 2019 г.

Генерал Хомчак - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг" и участник войны на востоке Украины (был командующим сектором "Б" в АТО), которому удалось выйти из "иловайского котла".

Ему 51 год и он уроженец Ровно. Получил отличие министерства обороны Украины "Доблесть и честь"; отличие "Ветеран военной службы"; медаль "За добросовестную службу" I степени.

Напомним, выступая накануне в Раде Зеленский призвал отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны. После представления президенту силовиков Полторак подал заявление на увольнение.

Полторак рассказал о встрече с Зеленским

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Источник: korrespondent.net