Зеленский уволил начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе Зеленского от 21 мая.
Другим указом Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Другим своим Указом президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба", - сказано в документе.
Муженко возглавлял Генеральный штаб Украины с июля 2014 года.
Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України призначив нового начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ https://t.co/Ix2l2SF0mf— APU (@APUkraine) 21 мая 2019 г.
Генерал Хомчак - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг" и участник войны на востоке Украины (был командующим сектором "Б" в АТО), которому удалось выйти из "иловайского котла".
Ему 51 год и он уроженец Ровно. Получил отличие министерства обороны Украины "Доблесть и честь"; отличие "Ветеран военной службы"; медаль "За добросовестную службу" I степени.
Полторак рассказал о встрече с Зеленским
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Источник: korrespondent.net
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