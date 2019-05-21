Хорошковский вернулся в Украину – СМИ

Украинский бизнесмен, бывший глава СБУ и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский. Об этом во вторник, 21 мая сообщает программа Схемы: коррупция в деталях.

Ссылаясь на три независимых друг от друга источника, журналисты сообщают, что Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, прилетел сегодня в Киев частным рейсом.

Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.

Как известно, в феврале 2013 года украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в партнерстве с бывшим тогда главой администрации президента Украины, в настоящее время – нардепом Сергеем Левочкиным приобрели у Хорошковского компанию Inter Media Group, в которую входит телеканал Интер.

Продавец объяснил этот шаг отсутствием возможности обеспечивать развитие группы. По его данным, сделка была заключена исходя из оценочной стоимости в $2,5 млрд.

В феврале 2015 года Group DF сообщила, что 100% акций телеканала Интер полностью контролируются и управляются компаниями, собственниками которых являются Дмитрий Фирташ (мажоритарный пакет) и Сергей Левочкин (миноритарный пакет).

В то же время в структуре собственности телеканала, указанной на сайте на конец 2016 года, значительную долю сохранял экс-мажоритарий владелец канала Валерий Хорошковский.

В конце марта 2015 группа народных депутатов фракции Народный фронт попросила генпрокурора Виктора Шокина проверить источник происхождения средств на покупку телеканала Интер бизнесменом Фирташем и Левочкиным у Валерия Хорошковского.

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Источник: korrespondent.net