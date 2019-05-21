Зеленский назначил главу Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений вечером во вторник, 21 мая.

Так, Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Соответствующий указ №304/2019 опубликован на сайте президента Украины.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины О государственной службе постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – говорится в документе.

Известно, что Андрей Богдан является советником Зеленского по юридическим вопросам, а также юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Кроме того, Зеленский указом №305/2019 назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", – говорится в документе.

Известно, что Сергей Шефир – художественный руководитель и автор студии Квартал-95. Он давний партнер Владимира Зеленского.

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ. Вместо Виктора Муженко на этот пост назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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Источник: korrespondent.net