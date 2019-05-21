Зеленский провел ряд назначений

Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений в своей администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 21 мая.

Так, Зеленский своим указом назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины. Об этом говорится в указе №306 / 2019.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы Администрации президента Украины", – говорится в тексте указа.

Как известно, Сергей Трофимов является исполнительным продюсером студии Квартал 95.

Кроме того, Зеленский назначил заместителями главы АП Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.

Также президент Украины назначил Михаила Федорова своим внештатным советником, Андрей Ермак стал помощником Владимира Зеленского, а Руслан Стефанчук занял пост советника президента Украины – представителя президента в Верховной Раде.

Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии Слуга народа и отвечает за разработку законопроектов.

Ранее сообщалось, что юрист Андрей Богдан стал новым главой Администрации президента, а партнер Зеленского по бизнесу Сергей Шефир назначен первым помощником президента Украины.

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Источник: korrespondent.net