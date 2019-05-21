Правительство Британии поддержало стратегию Мэй по выходу из ЕС

Премьер Великобритании Тереза Мэй провела заседание правительства. На нем обсуждались новые предложения по Brexit, которые должны были помочь его одобрению в парламенте. Об этом сообщает ВВС во вторник, 21 мая.

Правительство полностью согласилось с планом Мэй, включая компромиссы в нем, рассчитанные на поддержку членов парламента от Лейбористской партии. В их числе идея краткосрочных и временных таможенных отношений с Евросоюзом, а также меры по защите прав работников и окружающей среды.

Вечером Мэй выступила с заявлением относительно последних решений правительства. Она предупредила парламент, что июньское голосование станет последним шансом утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС. Если депутаты отклонят законопроект, то согласованный выход из Евросоюза не состоится и Brexit может быть остановлен.

По словам Мэй, Brexit рискует "ускользнуть" и что страна может потерять "прекрасную возможность".

Напомним, британские депутаты уже три раза отклоняли соглашение о выходе из Евросоюза.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для Brexit.

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Источник: korrespondent.net