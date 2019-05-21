Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 21:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
21. 05. 2019

На Донбассе ранены три бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранение получили трое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 21 мая.

Противник вел огонь по позициям сил ООС из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял позиции в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты из снайперского оружия вели огонь вблизи населенного пункта Шумы.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 20 мая сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Ранения получили двое украинских военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.