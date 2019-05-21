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21. 05. 2019

В Харьковской области авария на коллекторе, есть жертвы

В городе Купянск во время ликвидации аварии на местном коллекторе произошел несчастный случай, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Харькове на предприятии погиб работник из-за сорвавшейся с крана кабины автомобиля. Предварительно установлено, что причиной гибели 55-летнего мужчины стало несоблюдение норм безопасности.

А в Запорожье на предприятии Метпромсервис погиб 34-летний мужчина. Он попал под подвижные элементы оборудования и получил травмы, не совместимые с жизнью.

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Источник: korrespondent.net

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