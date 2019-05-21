Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины. Об этом сказал глава Администрации президента Андрей Богдан, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 21 мая.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", – сказал Богдан в эфире телеканала 112 Украина.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, – не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", – подчеркнул глава Администрации президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкции в отношении России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что санкции не помогут Украине решить проблемы на Донбассе.

Также полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов призвал Владимира Зеленского отдать приказ ВСУ "прекратить обстрелы и вооруженные провокации".

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Источник: korrespondent.net