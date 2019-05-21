Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев



Президент Владимир Зеленский встретился во вторник, 21 мая, с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), сообщает пресс-служба главы государства.



Президент поблагодарил Конгресс и украинцев всего мира за их деятельность.



"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину – где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", – сказал Зеленский.



Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил президента с избранием и вступлением в должность.



"Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", – отметил он.



"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", – сказал президент ВКУ.



Ранее сообщалось, что Зеленский произвел ряд кадровых назначений. Кроме того, президент обратится к спикеру парламента для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net