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21. 05. 2019

Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев


Президент Владимир Зеленский встретился во вторник, 21 мая, с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), сообщает пресс-служба главы государства.
 
Президент поблагодарил Конгресс и украинцев всего мира за их деятельность.
 
"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину – где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", – сказал Зеленский.
 
Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил президента с избранием и вступлением в должность. 
 
"Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", – отметил он.
 
"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", – сказал президент ВКУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский произвел ряд кадровых назначений. Кроме того, президент обратится к спикеру парламента для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

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Источник: korrespondent.net

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