Лауреатом Букеровской премии стала писательница из Омана

Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года. Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse.



Альхартхи получила премию за книгу Небесные тела, которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере около 65 тысяч долларов.



Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили.



Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.



Напомним, в Украине учредили премию имени Гонгадзе для журналистов. А основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ.

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Источник: korrespondent.net