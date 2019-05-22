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22. 05. 2019

Суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили


Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвоката экс-президента Михаила Саакашвили об отмене приговора Тбилисского городского суда, признавшего его виновным в превышении служебных полномочий на посту президента, сообщает Главная прокуратура страны.
 
По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, расправившихся с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми всего два года. 
 
Это не единственное дело, возбужденное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
 
Напомним, в январе прошлого года в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.

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Источник: korrespondent.net

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