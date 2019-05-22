В Украину прилетел не Хорошковский, а его жена

В Украину прилетела супруга бывшего главы Службы безопасности Украины и экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского, а не он сам.
Ранее сообщалось, что в Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Кроме того, беглый народный депутат Александр Онищенко, который проживает несколько лет заграницей, анонсировал свое возвращение в Украину.
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Источник: korrespondent.net
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