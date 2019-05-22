Нардеп Онищенко сообщил, когда вернется в Украину

Народный депутат Александр Онищенко в эфире телеканала 112 Украина заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Нардеп также рассматривает вариант участия в парламентских выборах.
Напомним, на днях в Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Кроме того, сообщалось, что в страну вернулся бизнесмен, бывший глава СБУ и экс-вице-премьер-министр времен Януковича Валерий Хорошковский.
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Источник: korrespondent.net
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