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22. 05. 2019

Нардеп Онищенко сообщил, когда вернется в Украину


Народный депутат Александр Онищенко в эфире телеканала 112 Украина заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Нардеп также рассматривает вариант участия в парламентских выборах.
 
"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая – ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней – две недели", – сказал Онищенко.
 
Кроме этого, депутат отметил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.
 
По словам Онищенко, он также намерен через суд добиться преследования экс-президента Петра Порошенко из-за коррупционных схем.


Напомним, на днях в Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Кроме того, сообщалось, что в страну вернулся бизнесмен, бывший глава СБУ и экс-вице-премьер-министр времен Януковича Валерий Хорошковский.

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Источник: korrespondent.net

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