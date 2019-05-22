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22. 05. 2019

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП – СМИ


Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. С сайта главы государства исчез текст указа о его назначении.

О ее отказе сообщили источники Украинской правды в команде президента Владимира Зеленского. Точной причины отказа Зеркаль они не называют.

Отмечается, что Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.

Ранее сообщалось, что юрист Андрей Богдан стал новым главой Администрации президента, а партнер Зеленского по бизнесу Сергей Шефир назначен первым помощником президента.

Кроме того, Зеленский назначил заместителей главы АП, своих помощников, советников и представителя президента в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net

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