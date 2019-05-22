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22. 05. 2019

Климкин дал Зеленскому совет по АП

Министр иностранных дел Павел Климкин, который написал заявление об отставке, рекомендует президенту Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.

Он также добавил, что Офис президента и Секретариат Кабинета Министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.

Напомним, 17 мая Климкин объявил об отставке и о планах идти в Верховную Раду с новой командой.

При этом Климкин заявил о "суперовых" разговорах с Зеленским. Глава МИД Украины сообщил о переговорах с новоизбранным президентом и пообещал ему помогать.

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Источник: korrespondent.net

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