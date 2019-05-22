На Донбассе за сутки ранили трех военных

За прошедшие сутки, 21 мая, сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, противник пять раз обстрелял позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Гнутово и Шумы.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не было зафиксировано.

Напомним, за сутки 20 мая сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Ранения получили двое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net