Против главы НАБУ открыли новое дело - СМИ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области. Об этом Украинским Новынам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье "декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, которые оплатили его отдых.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что Сытник не заплатил за отдых в Ровенской области. Если у Сытника не будет документальных опровержений этой информации, то она поступит в МВД для подготовки против него протокола о коррупции, отметил глава ГПУ.

Напомним, 10 мая Артем Сытник пришел в ГПУ на допрос по делу о возможном превышении служебных полномочий. По данным СМИ, допрос связан с возможным превышением главой НАБУ служебных полномочий после эпизода с опубликованной записью, на которой человек с голосом, похожим на Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года.

Ранее в ГПУ сообщали, что Госбюро расследований открыло на Сытника дело о получении "неправомерной выгоды в особо крупном размере".

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Источник: korrespondent.net