В США создали самого большого кита из пластика

Скульпторы из США Джоэл Дин и Юстина Сальникова создали уникальную скульптуру кита из переработанного пластика. Как сообщает 21 мая сайт UPI, своей инсталляцией авторы осветили нарастающую проблему с загрязнением мировых океанов пластиком.

Скульптура кита 25 метров в длину и 4 метра в высоту полностью состоит из переработанного пластика - бутылок, игрушек, упаковок и прочего мусора. Это крупнейший в мире кит из пластика.

Отмечается, что каждые девять минут в океан попадает более 100 тысяч кг. пластика, поэтому скульптура должна вдохновить мир на переработку пластиковых отходов.

Кит попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире скульптура из пластика.

Напомним, ранее в Британии синхронистки выступили в бассейне с пластиковыми бутылками. Таким образом спортсменки обратили внимание на проблему загрязнения пластиком мирового океана.

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Источник: korrespondent.net