Лента RSS
Подписаться на ленту
22 мая 2019, среда, 09:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
22. 05. 2019

В США создали самого большого кита из пластика

Скульпторы из США Джоэл Дин и Юстина Сальникова создали уникальную скульптуру кита из переработанного пластика. Как сообщает 21 мая сайт UPI, своей инсталляцией авторы осветили нарастающую проблему с загрязнением мировых океанов пластиком.

Скульптура кита 25 метров в длину и 4 метра в высоту полностью состоит из переработанного пластика - бутылок, игрушек, упаковок и прочего мусора. Это крупнейший в мире кит из пластика.

Отмечается, что каждые девять минут в океан попадает более 100 тысяч кг. пластика, поэтому скульптура должна вдохновить мир на переработку пластиковых отходов.

Кит попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире скульптура из пластика.

Напомним, ранее в Британии синхронистки выступили в бассейне с пластиковыми бутылками. Таким образом спортсменки обратили внимание на проблему загрязнения пластиком мирового океана.

Пластмассовый армагеддон. Как пластик убивает всех

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.