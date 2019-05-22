Глава АП об отставке Гройсмана: Никто плакать не будет

За премьер-министром Владимиром Гройсманом плакать никто не будет, и коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире 112 Украина.

"...не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не случится, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - заявил Богдан.

По его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

"Однако хочу огорчить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки сделает такое представление, конца истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти. Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен новый состав, добавил чиновник.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке.

Отставка Гройсмана, роспуск Рады. В Украине начался политический кризис?

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Источник: korrespondent.net