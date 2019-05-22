Лента RSS
Подписаться на ленту
22 мая 2019, среда, 10:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
22. 05. 2019

В Индонезии после выборов начались беспорядки: шестеро погибших

Тысячи оппозиционеров вышли 22 мая на улицы Джакарты требовать пересмотра результатов выборов, по итогам которых президентом Индонезии стал Джона Видодо. Об этом сообщают индонезийские СМИ.

За Видодо проголосовали 55,5% голосов, в то время как его оппонента от оппозиции, генерал Прабово Субианто, набрал 44,5% голосов. Штаб проигравшего кандидата заявил, что не согласен с результатами и подаст в Конституционный суд иск о пересмотре итогов выборов.

Во время протеста начались массовые беспорядки и столкновения. Как сообщил мэр города, более 200 митингующих получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу, а шестеро протестующих погибли.

СМИ Индонезии сообщают, что организатором протестных акций стала организация "Движение в защиту ислама 212", в которой состоят исламские радикальные группировки.

Напомним, 17 апреля Индонезия избрала нового президента. Им стал представитель умеренного ислама 57-летний Джон Видодо.

При этом во время подсчета голосов от переутомления умерли 496 членов избиркомов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.