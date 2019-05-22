Глава АП: Олигархи уже не управляют страной

Глава Администрации президента Андрей Богдан уверен, что после президентских выборов 2019 года олигархи уже не управляют страной. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли", – сказал чиновник.

"Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через Администрацию президента" – заверил Богдан.

"И я, как никто в этой стране, могу вам сказать: мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", – добавил он.

Богдан утверждает, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений вечером во вторник, 21 мая. Зеленский назначил главой АП Андрея Богдана.

Известно, что Андрей Богдан является советником Зеленского по юридическим вопросам, а также юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

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Источник: korrespondent.net