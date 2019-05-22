Мэй поддержала новый референдум о Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование по поводу второго референдума о выходе страны из ЕС. Об этом сообщает BBC.

"Я обращаюсь к тем депутатам, кто хочет провести второй референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение, и, соответственно, постановление об одобрении соглашения", - сказала Мэй.

Премьер-министр Тереза Мэй во вторник объявила о готовности ее кабинета к компромиссам ради того, чтобы депутаты проголосовали за проект соглашения о Brexit.

Одним из этих компромиссов премьер назвала внесение в британский парламент на голосование вопрос о проведении нового референдума о выходе страны из ЕС.

Отмечается, что с помощью этой уступки Мэй надеется провести через парламент трижды отброшенное им соглашение о выходе из Евросоюза.

Напомним, британские депутаты уже три раза отклоняли соглашение о выходе из Евросоюза.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net