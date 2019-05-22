В Киевской области поймали молодого педофила

В Киевской области полиция задержала педофила, который вступил в сексуальную связь со школьницей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Инцидент произошел в Белоцерковском районе 18 мая около 03:00. Заявление о происшествии поступило в полицию от матери несовершеннолетней. Она рассказала, что 23-летний житель села Поправка возвращался ночью домой с ее 14-летней дочерью. Но неподалеку лесополосы вблизи села парень вступил с девушкой в половую связь.
Открыто уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Досудебное расследование данного уголовного производства продолжается.
Напомним, что под Киевом белорус изнасиловал 14-летнюю девочку. Возле подъезда сосед-иностранец в доверительной беседе пригласил девочку в свой дом продолжить разговор о ее однокласснице. Затем изнасиловал ее.
Киевлянин изнасиловал девочку-соседку, ее госпитализировали
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Источник: korrespondent.net
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