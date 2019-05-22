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22. 05. 2019

Бразилец застрелил невесту, а потом - еще троих в церкви

В Бразилии вооруженный мужчина пришел 21 мая в церковь и расстрелял трех человек. Как сообщило издание Correio Braziliense со ссылкой на полицию муниципалитета Паракату, стрелок имел при себе еще шесть боеприпасов, а в церкви находились 20 человек.

Издание отмечает, что сначала мужчина пришел к своей бывшей невесте и застрелил ее, а затем отправился в церковь, где продолжил убивать людей.

Убийцу оперативно задержали, поскольку район около церкви патрулировал наряд полиции.

Стрелком оказался бывший военный воздушных сил, 39-летний Рудно Арагон Гимараеш. При задержании его ранили и доставили в больницу.

По данным издания, от рук стрелка погибли четыре человека, при этом ситуация могла быть хуже, если бы не оперативное вмешательство полицейских, уточняет представитель полиции Флавио Сантьяго.

Напомним, ранее в Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек. До этого в Канаде 25-летний стрелок расстрелял прихожан в церкви и убил одного человека.

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Источник: korrespondent.net

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