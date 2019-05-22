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22. 05. 2019

В МВФ отрицают прекращение работы миссии в Киеве

В представительстве Международного валютного фонда в Украине опровергают информацию СМИ о досрочном окончании работы миссии, прибывшей в Киев накануне. Об этом сказали в представительстве в комментарии УНИАН в среду, 22 мая.

"Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику", - сообщили в представительстве.

Ранее СМИ сообщили, что миссия МВФ покинет Украину сегодня-завтра из-за роспуска парламента и кадровых назначений в Администрации президента.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая. Ее работа должна продолиться две недели.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявили, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

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Источник: korrespondent.net

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