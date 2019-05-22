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22. 05. 2019

Зеленский отменил указ о назначении замглавы АП

Глава государства Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Соответствующий указ №315/2019 от 22 мая об отмене указа № 309 от 21 мая обнародован на сайте АП.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины ... о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.

Ранее СМИ сообщили, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Елена Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ.

Позже Зеркаль ответила на исчезновение указа президента о ее назначении. Елена Зеркаль сообщила, что вопрос стоял "не в должности" и вечером пообещала дать объяснение.

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Источник: korrespondent.net

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