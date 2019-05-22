На Донбассе попали в плен восемь военных

Восемь военных Операции объединенных сил в среду, 22 мая, ошибочно отклонились от маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их задержали сепаратисты. Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что сегодня утром военные двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где и были задержаны.

Отмечается, что командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и для возвращения военнослужащих.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военных.

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Источник: korrespondent.net