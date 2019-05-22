Президент Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект. Об этом говорится на сайте Рады.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании.

Как говорится в пояснительной записке, предложенным законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

В частности, предлагается определить, что действие этого Закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса, по изготовлению, упаковке, доставке избирательных бюллетеней; услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами; опубликование материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством; телеграфной связи и телекоммуникационных услуг.

Также предоставление эфирного времени для размещения материалов, подлежащих обнародованию в средствах массовой информации государственной и коммунальной форм собственности в соответствии с законом, закупаемых избирательными комиссиями во время избирательного процесса; товары и услуги, необходимые для выполнения окружными избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса; а также товары и услуги для подготовки и проведения внеочередных, повторных выборов Президента Украины, внеочередных, повторных, промежуточных выборов народных депутатов Украины, внеочередных, повторных, промежуточных местных выборов, а также услуги по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы Выборы.

С целью предотвращения блокировки процедур закупок во время избирательного процесса предлагается определить, что рассмотрение жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями во время избирательного процесса товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, не останавливает проведения процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков, определенных Законом Украины "О публичных закупках".

При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом на внеочередном заседании в среду, 22 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил выборы на 21 июля. В то же время глава государства призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады. В повестку дня Зеленский просит включить вопросы, связанные с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.

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Источник: korrespondent.net