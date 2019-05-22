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22. 05. 2019

Гройсман передаст заявление об увольнении Раде

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке с должности главы правительства. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров 22 мая.

Открывая заседание правительства, он напомнил о том, что 20 мая подал заявление об отставке и сказал, что за должность не держится.

"Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную раду Украины", - сказал он.

Премьер отметил, что за три года правительству удалось сменить тренд в стране с разрушения на рост. В то же время он заявил, что трех лет было недостаточно для того, чтобы решить все проблемы

"На сегодня мы имеем макроэкономическую стабильность. Экономика растет", - добавил Гройсман.

Отметим, что согласно законодательству Украины, отставка премьера влечет отставку всего состава Кабинета министров.

В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Глава АП об отставке Гройсмана: Никто плакать не будет

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке.

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Источник: korrespondent.net

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