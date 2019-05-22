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22. 05. 2019

Рокфеллер был богаче Безоса в три раза - Bloomberg

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса оценивается в $117 млрд. На сегодняшний день бизнесмен является самым богатым человеком в мире, однако этой суммы мало для того, чтобы считаться самым богатым человеком в прошлом, пишет издание Bloomberg.
 
 
К примеру, Джон Рокфеллер за свою жизнь заработал $1,5 млрд. С учетом инфляции сегодня эта сумма выросла бы до $26 млрд. 
 
Методика ученых позволила также оценить состояние Рокфеллера в зависимости от ВВП США (1,6%). Выяснилось, что Рокфеллер был богаче Безоса в три раза ($331 млрд).
 
Богаче Безоса были также сталелитейный магнат Эндрю Карнеги ($321 млрд), железнодорожный магнат конца XIX в Корнелиус Вандербильт ($238 млрд), подавивший восстание Спартака римский консул Марк Красс ($210 млрд) и живший в XI веке двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя, который по нынешним меркам владел землями на общую сумму в $203 млрд. Методом пересчета стоимости денег Measuring Worth занимается группа ученых из университетов США, Великобритании, Испании и Австралии.
 
Ранее глава Amazon предложил колонизировать земную орбиту. Он также презентовал аппарат для высадки на Луну, который чуть позже высмеял Илон Маск.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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