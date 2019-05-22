МВФ не требует поднять цены на газ - Герус

Отметим, миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая. Ее работа должна продолжаться две недели. СМИ писали, что миссия прекратит работу досрочно, но в Фонде это опровергли.
Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявили, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость