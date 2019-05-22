МВФ не требует поднять цены на газ - Герус

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявляет, что Международный валютный фонд больше не требует повысить цену на газ.

"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", - заявил Герус в эфире телеканал 112 Украина в среду, 22 мая.

Как сообщалось, Зеленский сегодня назначил Геруса своим представителем в Кабмине.