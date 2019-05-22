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22. 05. 2019

МВФ не требует поднять цены на газ - Герус

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявляет, что Международный валютный фонд больше не требует повысить цену на газ. 
 
 
"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", - заявил Герус в эфире телеканал 112 Украина в среду, 22 мая.
 
Как сообщалось, Зеленский сегодня назначил Геруса своим представителем в Кабмине.

Отметим, миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая. Ее работа должна продолжаться две недели. СМИ писали, что миссия прекратит работу досрочно, но в Фонде это опровергли.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявили, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

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Источник: korrespondent.net

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