Вокруг назначения главы АП разгорается скандал

Назначив Андрея Богдана головой своей Администрации, президент Владимир Зеленский нарушил закон "О очистки власти". Об этом сообщил народный депутат и один из авторов этого закона Егор Соболев.

По его словам, согласно закону, люстрации подлежат лица, которые занимали должности не менее одного года с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года. Именно Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, чего он попадает под действие закона.

Также в законе указано, что люстрированные лица, не могут занимать должности, в отношении которых осуществляется очистка власти в течение пяти лет. Одна из этих должностей - глава Администрации президента, а это значит, что до 2024 года Богдану запрещено возвращаться на государственную службу. В том числе на должность главы АП.

В свою очередь, Богдан ранее заявлял, что его должность не относится к госслужбе, поэтому он, как человек, попавший под люстрацию, может ее занимать.

"Да, я попал в этот закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила по 2 млрд грн в год при всех властях. И автор этой коррупционной схемы в реестрах Минюста был одним из авторов закона о люстрации", - сказал юрист.

Он утверждает, что должности главы АП и его замов не относятся сейчас к госслужбе.

"Так случилось, наши предшественники принимали этот закон, что глава АП и его заместители были выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это или глава АП, или его заместитель. Поэтому в этом нет ни одного нарушения ни норм морали, ни норм закона", - сказал Богдан.

При этом он отметил, что считает закон о люстрации "непрофессионально прописанным".

Ранее сообщалось, что юрист Андрей Богдан стал новым главой Администрации президента, а партнер Зеленского по бизнесу Сергей Шефир назначен первым помощником президента.



Кроме того, Зеленский назначил заместителей главы АП, своих помощников, советников и представителя президента в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net