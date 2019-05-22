Зеленский назначил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии Слуга народа Ивана Баканова начальником СБУ. Указ о назначении опубликован в среду, 22 мая, на сайте президента.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №316.

Напомним, что Баканов и Зеленский - друзья детства. Во время выборов Баканов был членом предвыборной команды новоизбранного президента, а затем отвечал за работу с Верховной Радой. До выборов он был главным юристом Квартала

Напомним, накануне Зеленский провел ряд кадровых назначений в своей Администрации. В частности он назначил главу АП и несколько заместителей, а также советников и представителя в парламенте. Сегодня президент назначил своего представителя в Кабмине.

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Источник: korrespondent.net