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22. 05. 2019

Зеленский назначил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии Слуга народа Ивана Баканова начальником СБУ. Указ о назначении опубликован в среду, 22 мая, на сайте президента.
 
 
"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №316.
 
Напомним, что Баканов и Зеленский - друзья детства. Во время выборов Баканов был членом предвыборной команды новоизбранного президента, а затем отвечал за работу с Верховной Радой. До выборов он был главным юристом Квартала
 
Напомним, накануне Зеленский провел ряд кадровых назначений в своей Администрации. В частности он назначил главу АП и несколько заместителей, а также советников и представителя в парламенте. Сегодня президент назначил своего представителя в Кабмине.
 

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Источник: korrespondent.net

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