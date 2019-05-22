Зеленский в указе неправильно написал свою фамилию

Президент Владимир Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.
Об этом сообщил журналист Олег Черныш на своей странице в соцсети Facebook.
Так, вместо мягкого знака после буквы "с" в украинской версии фамилии Зеленский - Зеленський - Президент написал букву "б".
Ранее СМИ сообщили, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Елена Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ.
Позже Зеркаль ответила на исчезновение указа президента о ее назначении. Елена Зеркаль сообщила, что вопрос стоял "не в должности" и вечером пообещала дать объяснение.
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Источник: korrespondent.net
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