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22. 05. 2019

Зеленский в указе неправильно написал свою фамилию

Президент Владимир Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.
Об этом сообщил журналист Олег Черныш на своей странице в соцсети Facebook.

Так, вместо мягкого знака после буквы "с" в украинской версии фамилии Зеленский - Зеленський - Президент написал букву "б".

 Facebook/Oleg Chernysh
 

Ранее СМИ сообщили, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Елена Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ.

Позже Зеркаль ответила на исчезновение указа президента о ее назначении. Елена Зеркаль сообщила, что вопрос стоял "не в должности" и вечером пообещала дать объяснение.

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Источник: korrespondent.net

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